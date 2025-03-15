ABD'de Özel Jet Düştü, 2 Ölü

ABD’nin Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düşmesi sonrası meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Özel Jet Düştü, 2 Ölü

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), dün düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğrularken, yetkililer hayatta kalan olmadığını bildirdi. Yetkililer, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu aktardı.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma sürerken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

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