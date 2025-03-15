İngiltere'de John Lennon Anısına Para Bastırıldı

İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, Beatles üyesi John Lennon'ın 85’inci doğum günü anısına madeni para bastırdı. Madeni para, altın, gümüş ve farklı renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

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İngiltere'de John Lennon Anısına Para Bastırıldı

İngiltere Kraliyet Darphanesi, Beatles efsanesi John Lennon’ın 85. doğum günü anısına özel bir madeni para çıkardı.

‘Müzik Efsaneleri’ serisinin bir parçası olan bu hatıra parası, müzik fotoğrafçısı Bob Gruen’in 1974 yılında çektiği ünlü Lennon portresini taşıyor. Altın, gümüş ve farklı renk seçenekleriyle satışa sunulan madeni paraların fiyatları 18,50 pounddan başlayıp 6.420 pounda kadar çıkıyor.

İngiltere'de John Lennon Anısına Para Bastırıldı - Resim : 1

Kraliyet Darphanesi Hatıra Para Direktörü Rebecca Morgan, Lennon’ın sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir sanatçı, aktivist ve barış savunucusu olarak da hatırlanacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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