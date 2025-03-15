Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney'den Trump'a Yanıt: 'Hiçbir Zaman ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız'

Kanada'da Justin Trudeau’nun istifasının ardından başbakanlık görevine gelen Mark Carney, yemin töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma" önerisine değinen Carney, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'DA BÖYLE BİR KABİNE YOK"

Kanada ve ABD arasındaki temel farkları vurgulayan Carney, "Az önce yaptığımız törene bakın. Amerika’da böyle bir tören düzenlenmez. Arkadaki kabineye bakın, Amerika’da böyle bir kabine yok. Biz temelde çok farklı ülkeleriz" dedi. Ayrıca, hükümet üyelerinin de bu konuda aynı görüşü paylaştığını belirterek, "Benim için bu konu net. Kabinemdeki bakanlar da aynı fikirde olduklarını açıkça ifade ettiler." diye ekledi.

"TRUMP İLE ORTAK NOKTALARIMIZ VAR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, "Kanada’nın ABD’ye katılmasının ekonomik açıdan faydalı olacağı" yönündeki açıklaması hatırlatıldığında Carney, "Çılgınca. Çok basit. Söyleyebileceğim tek şey bu." yanıtını verdi.

Buna rağmen Trump ile iletişim kurmayı planladığını belirten Carney, "Başkan Trump ve ben bazı ortak deneyimlere sahibiz. Özel sektörde çalıştım, gayrimenkul sektöründe bulundum, büyük projeler gerçekleştirdim. G20 ve G7’deki ilk başkanlığı sırasında onunla birlikte çalıştım. Onun neyi başarmaya çalıştığını anlıyorum ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile yüz yüze görüşmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Carney, "Şu an için ABD’ye gitmeyi planlamıyorum, ancak Başkan Trump ile uygun zamanda konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA