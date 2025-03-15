Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini belirtirken, Rusya için ise “Zor da olsa ikna edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamalarda savaşın gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz - Resim : 1

‘UKRAYNA KABUL ETTİ, RUSYA’YI İKNA EDEBİLİRİZ’

Rusya ve Ukrayna ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını ve güzel haberler aldıklarını ifade ederek, Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

Rusya’nın ateşkese dair yaklaşımına dair de konuşan Trump, “Zor da olsa ikna edebiliriz; güzel cevaplar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz - Resim : 2

‘3. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDİYORDUK’

Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanının öldüğünü belirterek, tüm gelişmelerin sürecin 3. Dünya Savaşı’na doğru gittiğini ancak şu an daha iyi durumda olduklarını dile getirdi.

Olası 3. Dünya Savaşı’na dair konuşan Trump, “Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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