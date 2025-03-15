Sadece Birkaç Saat Kalmıştı... ABD Hükümetini Son Dakikada Kurtaran Hamle

ABD'de federal hükümetin kapanmasına birkaç saat kala, bunu önleyecek bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için son noktada Başkan Donald Trump'ın imzası gerekiyor.

Son Güncelleme:
Sadece Birkaç Saat Kalmıştı... ABD Hükümetini Son Dakikada Kurtaran Hamle

ABD'de federal hükümete 30 Eylül 2025 tarihine kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, son dakika Senato'da oylandı. Tasarı, oylamada 46'ya karşı 54 oyla onaylandı.

Yerel saatle cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Senato'dan geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Tasarının yasalaşmasıyla savunma harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar arttırılması, savunma dışı harcamalarda ise yaklaşık 13 milyar dolarlık kesintiye gidilmesi öngörülüyor.

Sadece Birkaç Saat Kalmıştı... ABD Hükümetini Son Dakikada Kurtaran Hamle - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Bütçe tasarısı, salı günü, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylanarak Senatoya gönderilmişti.

ABD Senatosundaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istemiş ancak bu talep Cumhuriyetçilerden destek görmemişti.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü olacağını belirterek, bütçe tasarısının Senatodan geçmesini engellemeyeceğini açıklamıştı.

Sadece Birkaç Saat Kalmıştı... ABD Hükümetini Son Dakikada Kurtaran Hamle - Resim : 2

FEDERAL HÜKÜMET KAPANIRSA NE OLUR?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna EdebilirizTrump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna EdebilirizDünya
Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney'den Trump'a Yanıt: 'Hiçbir Zaman ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız'Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney'den Trump'a Yanıt: 'Hiçbir Zaman ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Bütçe Donald Trump
Son Güncelleme:
Trump'tan Ateşkes Çıkışı: Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz 'Ukrayna Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz'
İngiltere'de John Lennon Anısına Para Bastırıldı John Lennon İçin Para Bastırıldı
Trump ile Görüşen Putin'den Bir Kritik Temas Daha, İki Ülke Arasında İşbirliğine Yeşil Işık Trump ile Görüşen Putin'den Bir Kritik Temas Daha
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney'den Trump'a Yanıt: 'Hiçbir Zaman ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız' Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney'den Trump'a Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor