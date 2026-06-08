Trump ile Netanyahu Arasındaki Gizli Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı: 'Anlaşmaya Çok Yaklaştık!'

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Orta Doğu'da karşılıklı balistik füze yağmurlarıyla tırmanan savaş sarmalının perde arkasında, Washington ile Tel Aviv arasında çok kritik bir diplomatik kriz yaşandığı ortaya çıktı. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleşen gizli telefon görüşmesinin detaylarını dünya kamuoyuna sızdırdı.

'ANLAŞMAYA ÇOK YAKLAŞTIK, İRAN'I ERTELE'

Üst düzey ABD'li yetkililere ve İsrailli kaynaklara dayandırılan habere göre Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump’ın, İsrail Başbakanı'na doğrudan "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık" dediği ve Washington'ın yürüttüğü diplomatik temasları riske atmamak adına İran'a yönelik askeri saldırıların acilen ertelenmesi talimatını verdiği ileri sürüldü.

BEYRUT BOMBARDIMANINA 'YEŞİL IŞIK' ÇIKMADI

Trump yönetiminin, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği ve bölgeyi yeniden alevlendiren hava saldırılarına kesinlikle "yeşil ışık" yakmadığı belirtildi. Netanyahu’nun, Trump’ın bu sert uyarısına ve ateşkes sürecini koruma talebine başlangıçta şiddetle itiraz ettiği ancak görüşmenin ilerleyen dakikalarında "görünüşte" geri adım atmayı kabul ettiği aktarıldı.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kaynak: AA