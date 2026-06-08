İran'ın Dini Lideri Hamaney'den Sert Mesaj: Siyonist Rejimin Sayılı Günü Kaldı

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmasının ardından Orta Doğu'da gerilim tekrar yükseldi. İran, ateşkesin başlamasından bu yana ilk kez İsrail'i doğrudan hedef alan füze saldırılarını başlatırken, Yemen'de İran yanlısı Husiler de, İsrail'in İran'ın saldırılarına karşılık vermesinin ardından İsrail'i hedef aldı.

'SAYILI GÜNÜ KALDI'

Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanırken İran'ın dini lideri Hamaney'den sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım geldi.

İran lideri Mücteba Hamaney’in, sanal medya hesabından, İsrail’e yönelik mesaj yayımlandı. Hamaney mesajında, “Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı” ifadesine yer verdi.

Kaynak: DHA