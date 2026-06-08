İsrail'de Savaş Odası Kuruldu: Netanyahu'dan Acil Toplantı Kararı

İsrail ve İran arasında gece yarısı patlak veren karşılıklı füze taarruzlarının ardından bölgede yeniden savaş alarmı verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesini saat 11.00'de acil toplantıya çağırdı.

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İsrail'de Savaş Odası Kuruldu: Netanyahu'dan Acil Toplantı Kararı
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Orta Doğu'da kırılgan ateşkes süreçleri tamamen çökerken, İsrail ile İran arasındaki doğrudan çatışma kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmesiyle başlayan, ardından İran ve Yemen'den gelen füze dalgalarıyla tırmanan krizin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Güvenlik Kabinesini toplama kararı aldı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün saat 11.00'de bir araya gelecek.

GECE YARISI KRİTİK ZİRVE

Toplantı kararı öncesinde, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın gece boyunca ordu komuta kademesi ve üst düzey istişare heyetiyle sığınakta bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İran’ın füze saldırılarına karşı yürütülen misilleme harekatının da doğrudan bu gece zirvesinde kararlaştırıldığı ve onaylandığı ileri sürüldü.

İran'dan gelecek saldırılara "güçlü" şekilde karşılık verileceği belirtilen haberde, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin hedef alınacağı kaydedildi.

KARŞILIKLI FÜZE YAĞMURU

Bölgeyi yangın yerine çeviren süreç, İsrail’in ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesini vurması ve İran’ın buna misilleme olarak üç dalga halinde yaklaşık 10 füze fırlatmasıyla başladı. İsrail ordusunun derhal İran'ın batı ve orta kesimindeki askeri noktaları hedef alması üzerine, Tahran yönetimi sabaha karşı yeni bir füze dalgası daha ateşleyerek karşılık verdi.

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Kaynak: AA

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