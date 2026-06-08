İran Saldırısı Sonrası İsrail’den Gazze’ye Tam Abluka: Tüm Sınır Kapıları Kapatıldı
İran’ın balistik füze taarruzlarının ardından acil durum ilan eden İsrail, Gazze Şeridi’ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah dahil tüm sınır kapılarını ikinci bir emre kadar tamamen kapattığını duyurdu.
İran'ın dün geceden bu yana gerçekleştirdiği yoğun balistik füze saldırılarının ardından İsrail, Gazze ile olan tüm fiziki bağını kestiğini açıkladı.
İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), füze saldırılarının ardından acil kodlu bir güvenlik bildirisi yayınladı. COGAT tarafından yapılan resmi açıklamada, İran tehdidine karşı "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin acilen devreye alındığı" vurgulandı.
SINIR KAPILARI KAPANDI
Alınan kararlar kapsamında, Gazze’ye lojistik ve insani geçişlerin sağlandığı Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere istisnasız tüm geçiş noktaları ikinci bir emre kadar sivil ve lojistik trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA