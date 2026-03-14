Trump Duyurdu: Hürmüz Boğazı İçin Kritik Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada birçok ülkeyle birlikte Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndereceklerini açıkladı. Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek. İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bir veya iki insansız hava aracı göndermeleri, mayın döşemeleri veya bu su yolunun herhangi bir yerine yakın menzilli füze bırakmaları kolay. Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, Hürmüz Boğazı'nın tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından artık bir tehdit oluşturmaması için bölgeye gemiler gönderirler. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun bir şekilde bombalayacak ve İran teknelerini ve gemilerini sürekli olarak sudan vuracak. Bir şekilde, yakında Hürmüz Boğazı'nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hale getireceğiz!"