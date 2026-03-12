Petrol Fiyatlarında Kabus Senaryosu: Deutsche Bank'tan Üç İhtimalli Rapor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olarak başlattığı askeri operasyonlarla birlikte Orta Doğu’da yükselen gerilimin dünya ekonomisine yansımaları devam ediyor.

Artan çatışma ihtimali ve enerji arzında kesinti olasılığı nedeniyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bu gelişme dünya piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgasını da peşinden getirdi.

3 FARKLI SENARYO VAR

Orta Doğu'daki çatışmanın ne zaman sona ereceği belirsizliği sürerken Deutsche Bank, dün açıkladığı raporunda Orta Doğu çatışmasının petrol piyasaları üzerindeki olası etkilerini üç farklı senaryoya göre değerlendirdi.

Bankaya göre Hürmüz Boğazı'nın akıbeti, küresel enerji fiyatlarının seyrini doğrudan etkileyecek başlıklardan biri konumunda bulunuyor.

Matriks Haber’in aktardığı ilk senaryoya göre; Hürmüz açılırsa petrol fiyatları 70 dolar bandına gerileyecek, İkinci senaryoda kapanma süresinin belirsiz kalması halinde 80-100 dolar bandında seyir sürecek.

En kötü senaryoya göre de Hürmüz tamamen kapanırsa fiyatlar daha da yükselecek.

BİRİNCİ OLASILIK

Çatışmanın kısa sürede sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimalinde Brent ham petrolünün önce yaklaşık 80 dolar seviyesine ineceği, ardından 70 dolara kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu senaryo, piyasaların normalleşme sürecine hızla gireceğine ve arz kaygılarının büyük ölçüde ortadan kalkacağına işaret ediyor.

İKİNCİ OLASILIK

Boğazın durumunun belirsizliğini koruması halinde, Nisan ayında OPEC'in arz artırımına gitmesine karşın Brent'in 80-100 dolar bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu senaryoda ek arz, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamakla birlikte tamamen bertaraf etmeye yetmiyor.

ÜÇÜNCÜ OLASILIK

En kötü senaryo olan Hürmüz Boğazı'nın zorla ve kalıcı biçimde kapatılması durumunda ise Brent'in 130-150 dolar aralığına yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Olası bu gelişme, küresel enerji sistemine yönelik tarihin en ağır darbelerinden birini vuracak ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalacak.

ALTINDA BEKLENTİ 6.000 DOLAR

Deutsche Bank'a göre altının 2026 yıl sonu hedefi ons başına 6.000 dolar, 2026 genelinde ortalama 5.500 dolar, 2027 boyunca ise ortalama 6.200 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

