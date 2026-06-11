Trump 'Çok Sert Vuracağız' Demişti: İran'a Saldırı Başladı, Birçok Noktada Patlama Sesleri

ABD Başkanı Trump'ın "Bugün çok sert vuracağız" açıklamasının ardından İran'a saldırı başladı. Birçok noktada patlama sesleri duyulurken, İran Hürmüz'ü her türlü geçişe kapattı.

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Trump 'Çok Sert Vuracağız' Demişti: İran'a Saldırı Başladı, Birçok Noktada Patlama Sesleri
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait bir Apache taarruz helikopterinin düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada buna karşılık vereceklerini söylemişti. Trump'ın "İran'ı bugün çok sert vuracağız" açıklamasının ardından beklenen oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını duyurdu. CENTCOM'un yazılı açıklamasında, vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmedi.

BİRÇOK NOKTADA PATLAMA SESLERİ

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Fars eyaletinde ve Batı Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu da Sirik'te 3 kez patlama sesi duyulduğunu ancak henüz seslerin yerinin belli olmadığını bildirdi. İran basını, Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların saldırıların hedefi olduğunu duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiğini bildirdi.

DENİZDE ÇATIŞMA

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, 'deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldiği' aktarıldı.

FLAŞ HÜRMÜZ KARARI, İKİ GEMİ VURULDU

Gerilim yükselince İran'dan şu açıklama geldi: "Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir."

Kararın ardından İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduk" denildi.

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Kaynak: AA

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