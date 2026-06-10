22 Batılı Ülkeden İran'a Ortak Cephe: 'Derhal Son Verin'

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke, İran'ı Batılı ülkelerde saldırı, tehdit ve kaçırma girişimlerini desteklemekle suçladı. Ortak açıklamada, Tahran yönetimine "Bu faaliyetlere derhal son verin" çağrısı yapıldı.

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22 Batılı Ülkeden İran'a Ortak Cephe: 'Derhal Son Verin'
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İran’ın Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yaşayan İranlılara, gazetecilere, Yahudilere ve İsraillilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunduğu savunulan ortak açıklamada, "Tehditlere karşı ülkelerimizi ve halklarımızı koruma konusunda kararlıyız. İran bu faaliyetlerine derhal son vermelidir" ifadeleri yer aldı.

İran’ın uluslararası ve bölgesel suç örgütleriyle uzun süredir ilişki içinde olduğu savunulan açıklamada, "Bu grupların kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, Ashabu’l Yemin İslami Hareketi (HIYA) tarafından üstlenilen ve onların aracılığını yapan unsurlar tarafından desteklenen Avrupa genelindeki Yahudi topluluklarını, İranlı gazetecileri ve ABD çıkarlarını hedef alan son saldırı kampanyasını da kınıyoruz" denildi.

'İLAVE TEDBİR' VURGUSU

Açıklamada, öldürme, kaçırma, taciz ve korkutma gibi eylemlerin ulusal egemenliği ve uluslararası normları ihlal ettiği vurgulanarak, bu faaliyetlere son verilmesi çağrısı yapıldı. Söz konusu 22 ülkenin açıklamasında, "Bu faaliyetlere karşı koymak için ülkelerin yürüttüğü çalışmaları takdir ediyor ve bunları durdurmak amacıyla ilave tedbirler alma konusunda birlikte kararlı olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

Açıklamaya Arnavutluk, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, İsveç, İngiltere ve ABD imza attı.

Kaynak: AA

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