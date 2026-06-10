Trump'tan İran'a Tehdit: 'Bugün Çok Sert Saldıracağız, Bizi Enayi Zannediyorlar'

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "İran'a bugün çok sert şekilde saldıracağız. Anlamlı ve işe yaratan bir anlaşma istiyoruz. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti, tek yaptıkları şey belgeleri imzalamak" ifadelerini kullandı.

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