Trump'tan Flaş İran Çıkışı: 'Helikopterimizi Düşürdüler, Karşılık Vereceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan ABD ordusuna ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, olayla ilgili olarak ordunun kısa süre önce kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

Trump, helikopterde bulunan iki pilotun da saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade ederek, "Yine de ABD şartlar gereği bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

NE OLMUŞTU?

Açıklama, İran ile İsrail arasında son günlerde yeniden yükselen gerilimin ardından geldi. İran, 7 Haziran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e füze saldırıları düzenlemiş, İsrail ordusu da buna karşılık vermişti. Böylece 8 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes fiilen sona ermişti.

Trump, İran'ın saldırılarının ardından yaptığı açıklamada taraflara itidal çağrısında bulunarak, "Füzelerinizi fırlattınız, bu kadar yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" demişti. ABD Başkanı, bir gün sonra da İsrail ve İran'a ateşi derhal durdurma çağrısı yapmıştı. Bu açıklamanın ardından her iki taraf da saldırıları durdurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi