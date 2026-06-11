İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek?

CHP'de dokuz milletvekilinin disipline sevk edilmesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Özel'in olası bir ihraç kararını beklemeden istifa edeceği öne sürüldü.

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İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek?
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'nın dokuz milletvekilini kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin yankıları sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, kararın ardından Özgür Özel ve ekibinin bir araya gelerek süreci değerlendirdiğini öne sürdü.

'KARARI BEKLEMEDEN İSTİFA EDEBİLİR'

Burhan, kulislerden edindiği bilgileri aktarırken Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte kendi pozisyonuna ilişkin de kritik bir karar alabileceğini iddia etti. Burhan, Özel'in yakın çevresinden kendisine aktarılan değerlendirmeleri paylaşırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burhan'ın aktardığına göre Özel cephesinde, "Kılıçdaroğlu'na ihraç etme zevkini yaşatmamak lazım" görüşü dile getiriliyor ve Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarının disipline sevk edilmesi, doğrudan Özel'e verilmiş siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Gazeteci Aytunç Erkin ise tv100 yayınında Özel cephesinden kendisine iletilen mesajda iddiaların doğru olmadığı ve bir istifanın olmayacağının söylendiğini kaydetti.

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CHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa HazırlığındaCHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa HazırlığındaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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