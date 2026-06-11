Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da Kritik Atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun aldığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilirken, Danıştay'a da üç yeni üye atandı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da Kritik Atamalar
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yargının üst kademelerine ilişkin aldığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, HSK tarafından yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyeliğine seçildi.

DANIŞTAY'A ATANAN İSİMLER

Danıştay üyelikleri için yapılan seçimlerin sonuçları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz Danıştay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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