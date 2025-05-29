TikTok Akımı Bir Can Daha Aldı: 19 Yaşındaki Genç Ölüme Koştu!

Sosyal medya akımları ölümcül sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki bir genç, TikTok'ta viral olan tehlikeli "Run It" oyununu oynarken başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

TikTok Akımı Bir Can Daha Aldı: 19 Yaşındaki Genç Ölüme Koştu!

Son yıllarda TikTok gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan tehlikeli "challenge" ve oyunlar, özellikle gençler arasında ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Kısa sürede viral hale gelen bu içerikler, kimi zaman eğlence sınırlarını aşarak hayati tehlike yaratıyor. Yeni Zelanda'da yaşanan trajik bir olay, bu dijital akımların ne denli ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KURTARILAMADI

Yeni Zelanda'nın Palmerston North kentinde yaşayan 19 yaşındaki Ryan Satterthwaite, sosyal medyada popülerleşen tehlikeli bir oyun sırasında aldığı ağır darbe sonucu yaşamını yitirdi. Genç, TikTok'ta "Run It" olarak bilinen ve katılımcıların hiçbir koruyucu giysi kullanmadan birbirlerine hızla çarpmasını içeren oyun sırasında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TikTok Akımı Bir Can Daha Aldı: 19 Yaşındaki Genç Ölüme Koştu! - Resim : 1

Satterthwaite'in ölümünün ardından açıklama yapan yetkililer, bu tür fiziksel temas içeren oyunların ciddi yaralanma ve ölüm riski taşıdığını vurgulayarak, gençleri ve aileleri benzer etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Bu ölüm vakası, geçtiğimiz hafta Auckland'da düzenlenen ve "Run It Straight" adı verilen benzer bir yarışmanın ardından geldi. Yarışmada sekiz kişi 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarışmış, iki katılımcı bilinç kaybı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer, gençlerin sosyal medya trendlerine kapılmadan önce olası riskleri değerlendirmesi gerektiğini hatırlattı.

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Kaynak: AA

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