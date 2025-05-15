TikTok Çocuklar İçin Harekete Geçti: Görünmeyen Ayar Açıldı

Sosyal medya, çocuklar için eğlenceli bir iletişim aracı gibi görünse de, kontrolsüz kullanım ciddi tehditler barındırıyor. Çocuklar, dolandırıcılık, istismar ya da yanlış bilgiye kolayca açık hale geliyor. Bu nedenle dijital dünyada çocukların güvenliği için ebeveyn gözetimi ve bilinçli kullanım hayati önem taşıyor.

TikTok, çocukların ve genç kullanıcıların dijital alışkanlıklarını daha sağlıklı bir zemine oturtmak amacıyla geliştirdiği Aile Eşlemesi (Family Pairing) özelliğini kapsamlı güncellemelerle yeniden tasarladı.

YENİ MOD GELDİ

Sosyal medya platformu, ebeveynlerin çocuklarının TikTok kullanımını daha yakından izlemesini sağlayacak yeni araçlar sunarken, 16 yaş altındaki çocukların gece kullanımlarına da ciddi sınırlamalar getirdi.

Yapılan açıklamaya göre artık ebeveynler, çocuklarının ekran süresini doğrudan yönetebilecek, takip ve engellenen hesapları görebilecek ve içerik bildirimleri üzerinden çocuklarına eş zamanlı destek sağlayabilecek. En dikkat çeken yeniliklerden biri ise "Dinlenme Modu."

Bu mod ile 16 yaşın altındaki kullanıcılar saat 22.00 itibarıyla Sizin İçin Akışı'na erişemeyecek. Onun yerine sakinleştirici müzik ve bir uyarı ekranı devreye girecek. Platform, gece saatlerinde genç kullanıcılara bildirim göndermeyi de tamamen durdurdu.

Ayrıca yeni "Ekran Molası" özelliği ile ebeveynler belirli saatlerde TikTok kullanımını sınırlandırabilecek; bu, ders saatleri ya da aile zamanlarını korumak açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Pilot uygulamalarda gençlerin büyük çoğunluğunun bu hatırlatma sistemini devre dışı bırakmadan kullandığı gözlemlendi.

AYARLAR TEK YERDE

TikTok, bu adımlarla yalnızca içerik kontrolü sağlamayı değil, aynı zamanda gençlerin dijital refahını da artırmayı hedefliyor. Davranış biliminden esinlenen uygulamalar, gelecekte meditasyon egzersizleri gibi içeriklerle de desteklenecek. Aileler ise artık 15'ten fazla güvenlik ve gizlilik ayarına tek bir yerden ulaşabilecek.

TikTok yetkilileri, "Dijital dünyada özgürlük kadar güvenlik de önemli. Gençlerin hem keşfetme hakkını hem korunma ihtiyacını gözetiyoruz" mesajıyla yeni dönemin sinyallerini verdi. Uygulamanın yeni özelliklerinin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Kaynak: DHA