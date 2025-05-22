Ünlü Fenomen Tiktok Yayınında Bıçaklandı! Binlerce Kişi Dehşet Anını Canlı İzledi

Brezilya’da 22 yaşındaki genç fenomen canlı yayında erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Başından, sırtından, elinden ve ayağından bıçaklanan fenomenin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, erkek arkadaşı ise polis tarafından aranıyor.

Son Güncelleme:
Ünlü Fenomen Tiktok Yayınında Bıçaklandı! Binlerce Kişi Dehşet Anını Canlı İzledi

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan kan donduran olay dünya basınına da yansıdı. 19 Mayıs’ta yaşanan olayın detaylarına göre, 22 yaşındaki fenomen Luna Ambrozevicius Abrahao, Instagram'da canlı yayın yaparken dehşeti yaşadı.

Ünlü Fenomen Tiktok Yayınında Bıçaklandı! Binlerce Kişi Dehşet Anını Canlı İzledi - Resim : 1

SEVGİLİSİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı tarafından başından, sırtından, elinden ve ayağından bıçaklanan dokuz kez bıçaklanan fenomen hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan fenomen Luna Ambrozevicius Abrahao, ameliyattan çıktı ancak durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor.

Ünlü Fenomen Tiktok Yayınında Bıçaklandı! Binlerce Kişi Dehşet Anını Canlı İzledi - Resim : 2

255 BİN KİŞİ CANLI İZLEDİ

Luna'nın telefonuyla kaydettiği olay anına ait görüntüler dehşete düşürürken, saldırı sonrası kaçan erkek arkadaşı Alex Olievira polis tarafından aranmaya devam ediyor.

Luna'nın Instagram'da 255 binden fazla takipçisi var ve güzellik, moda ve dans üzerine yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

MEKSİKALI FENOMEN ÖLMÜŞTÜ

Sosyal medya fenomenlerine yönelik saldırılar sürerken yakın zamanda Meksikalı fenomen Valeria Marquez de canlı yayın sırasında vurularak öldürülmüştü.

TikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna TutulduTikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna TutulduDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TikTok fenomen
Son Güncelleme:
Cezası Kesinleşti, Avukatından Şikayetçi Oldu Cezası Kesinleşti, Avukatından Şikayetçi Oldu
Bakan Kurum Marmara İçin Harekete Geçti: 'Bekleyecek Zaman Yok' Bakan Kurum Marmara İçin Harekete Geçti: 'Bekleyecek Zaman Yok'
Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı
3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor 3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor