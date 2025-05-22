Ünlü Fenomen Tiktok Yayınında Bıçaklandı! Binlerce Kişi Dehşet Anını Canlı İzledi

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan kan donduran olay dünya basınına da yansıdı. 19 Mayıs’ta yaşanan olayın detaylarına göre, 22 yaşındaki fenomen Luna Ambrozevicius Abrahao, Instagram'da canlı yayın yaparken dehşeti yaşadı.

SEVGİLİSİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı tarafından başından, sırtından, elinden ve ayağından bıçaklanan dokuz kez bıçaklanan fenomen hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan fenomen Luna Ambrozevicius Abrahao, ameliyattan çıktı ancak durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor.

255 BİN KİŞİ CANLI İZLEDİ

Luna'nın telefonuyla kaydettiği olay anına ait görüntüler dehşete düşürürken, saldırı sonrası kaçan erkek arkadaşı Alex Olievira polis tarafından aranmaya devam ediyor.

Luna'nın Instagram'da 255 binden fazla takipçisi var ve güzellik, moda ve dans üzerine yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

MEKSİKALI FENOMEN ÖLMÜŞTÜ

Sosyal medya fenomenlerine yönelik saldırılar sürerken yakın zamanda Meksikalı fenomen Valeria Marquez de canlı yayın sırasında vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi