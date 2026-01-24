Suriye Ordusundan Flaş 'Ateşkes' Açıklaması

Terör örgütü YPG'ye tanınan 4 günlük sürenin dolmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmeler kapsamında varılan 4 günlük ateşkes süre sona erdi. Çatışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı beklenirken Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkesin 15 günlüğünde uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada "Bu karar, 24 Ocak 2026 günü saat 23.00’ten itibaren geçerli olacaktır. Ateşkesin uzatılması, ABD operasyonuna destek amacıyla, IŞİD mensubu tutukluların Irak’a sevk edilmesi için gerçekleştirilmiştir" denildi.

İNSANİ DESTEK ULAŞTIRILACAK

Bu arada Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Haseke'de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Hamza Mustafa'nın açıklamasının insani koridora dair kısmı şöyle: "İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde destek ve yardım sağlamak amacıyla önümüzdeki saatlerde insani yardım koridorları açılacaktır. Suriye toplumunun tüm bileşenleri için koruyucu kalkan olmaya devam edeceğiz."

