Trump'ın Yeni Hedefi Kanada: Vergi Sopasını Salladı

ABD Başkanı Trump, Çin’le bir anlaşma yapılması halinde Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kanada'yı tehdit etti. Kanada Başbakanı Mark Carney’den 'Vali Carney' şeklinde söz eden Trump, Ottawa yönetimine yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump paylaşımında, "Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in ABD’ye mal ve ürün göndermesi için bir ‘aktarma limanı’ haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor" dedi.

'ÇİN KANADA’YI CANLI CANLI YİYECEK'

Çin’e sert sözlerle yüklenen Trump, Pekin yönetiminin Kanada’yı “canlı canlı yiyeceğini”, ülkenin iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savundu. Trump, Çin'le bir anlaşma yapılması halinde ABD’ye gelen tüm Kanada menşeli mallara derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

ABD Donald Trump Kanada
