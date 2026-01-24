İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: 'Herhangi Bir Saldırı Topyekün Savaş Sayılacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye büyük bir deniz filosu sevk edildiğini açıklamasının ardından İran cephesinden sert mesajlar verildi. Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İranlı yetkili, Washington’un atacağı herhangi bir askeri adımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

“EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ”

İranlı yetkili, olası bir saldırıya karşı tutumlarının net olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz”

“ORDUMUZ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIR”

ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasına da değinen yetkili, İran’ın tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Yetkili, “ABD’nin yaptığı askeri yığınağın gerçek bir çatışma amacını taşımadığını umuyoruz. Ancak ordumuz en kötü senaryoya hazır. Bu yüzden İran tamamen teyakkuz durumunda” dedi.

İran’ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlalin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan yetkili, “Amerikalılar İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı. Verilecek yanıtın içeriğine dair ayrıntı paylaşmaktan ise kaçındı.

“İRAN’IN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK”

İranlı yetkili, ülkesinin savunma refleksinin zorunluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“ABD’nin süregelen askeri tehdidi altında olan bir ülkenin; saldırıyı püskürtmek ve mümkünse, İran’a saldırmaya cüret eden her kime karşı olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki her türlü imkanın kullanılmasını sağlamaktan başka seçeneği yoktur”

TRUMP: “BÜYÜK BİR DONANMA BÖLGEYE İLERLİYOR”

ABD Başkanı Donald Trump ise Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek bölgeye güçlü bir askeri sevkiyat yapıldığını duyurmuştu. Trump, “Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz” demişti. Trump ayrıca, “Ancak şunu da söyleyeyim: Bölgeye doğru ilerleyen çok büyük bir donanmamız var. Belki kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz” sözleriyle İran’a açık bir uyarı mesajı vermişti.

“NÜKLEER TESİSLERİ YENİDEN VURURUZ” MESAJI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’le ilgili soruya da değinen Trump, “Şu aşamada bu konuya girmek istemiyorum. Ama ne beklediğimizi çok iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçmiş saldırılarını hatırlatan Trump, “Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı da aynı şekilde, hatta çok daha kolay vururuz” diyerek tansiyonu daha da yükselten bir açıklamada bulundu.

Kaynak: İHA