Rusya Gece Boyunca Kiev’i Vurdu! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Rusya, dün gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’i insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldı. Saldırılar yaklaşık 9 saat sürdü ve gökyüzünü aydınlattı. Olaylarda 1’i çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gönderdiği 598 İHA’dan 563’ünün ve 31 füzeden 26’sının karşılandığını açıkladı. Saldırılardan 13 bölge etkilendi ve 26 bölgede enkaz oluştu. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, “Maalesef Rusların saldırıları tipik bir örnek. Farklı yönlerden gelen birleşik saldırılar, sistematik bir şekilde yerleşim yerlerini hedef alıyor” dedi.

Rusya, Kiev'i füzelerle hedef aldı

Tkachenko, acil durum ekiplerinin saldırı sonrasında başkentte 20’den fazla bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Yetkililer, çok katlı apartman blokları da dahil olmak üzere yerleşim yerleri ve şehrin altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME

Ukrayna ordusu da misilleme kapsamında Rusya’nın Krasnodar’daki Afipsky ve Samara’daki Kuybyshevskyi petrol rafinelerini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, en az 7 bölgede Ukrayna’ya ait 102 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.

'RUSYA SONUÇLARDAN KORKMUYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin, “"Hala enkaz altında kalanlar olabilir. Bu Rus füzeleri ile İHA'ları, haftalar ve aylardır ateşkes ile gerçek diplomasi çağrısında bulunan ülkelere açık bir yanıt oldu. Rusya, anlaşma masası yerine balistikleri tercih ediyor. Savaşı sonlandırmak yerine insanları öldürmeyi tercih ediyor ve bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor. Rusya hala dünyanın bir kısmının çocukların öldürülmesine göz yummasına ve Putin için bahaneler aramasından faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

ULUSLARLARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya’ya yönelik tepki çağrısı yaparak, Çin ve Macaristan’dan yanıt beklediklerini belirtti. "Daha önce barış çağrısında bulunan ama şimdi ilkelere bağlı tutumlar sergilemek yerine sessiz kalmayı tercih eden bütün ülkelerin tepkisini ortaya koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı

Zelenskiy, "Şimdi, Rusya'nın yaptığı her şey için daha ağır yaptırımlarla hedef alınmasının tam vakti. Bütün sınırlar çoktan aşıldı ve diplomasi için birçok fırsat mahvedildi. Rusya, bu savaşın her günündeki her bir darbesindeki sorumluluğunu hissetmeli." dedi.

Kaynak: İHA