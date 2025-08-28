Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye Taşlı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletinde 7 Eylül’de yapılacak yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı. Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık araçtayken protestocu bir grubun saldırısına maruz kaldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei’yi hızla araçtan indirerek zırhlı araca bindirdi ve güvenli bir bölgeye götürdü. Milei’nin saldırıdan zarar görmediği belirtilirken, çevrede bulunan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Arjantin hükümeti, saldırıdan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik ediyordu. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ise resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

YEREL SEÇİMLERE GERİ SAYIM

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA