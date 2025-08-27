İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor: 32 Can Kaybı Daha

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor: 32 Can Kaybı Daha
İsrail, Gazze Şeridi'ni ağır şekilde bombalamaya devam ediyor. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezini ve doğusunu topçu bombardımanı ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRI

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Et-Tina Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 4 Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim kontrol noktasına düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim ve Netzarim bölgelerinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda ise 1'i çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

MÜLTECİ KAMPI VURULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

