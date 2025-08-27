ABD'de Okula Kanlı Saldırı! 3 Ölü, 20 Yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Minnesota Valisi Tim Walz, X hesabından yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrenci hayatını kaybetti, saldırıyı düzenleyen kişi intihar etti. 20 kişi yaralandı. Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim" ifadesini kullandı.

