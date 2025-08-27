İsrail Şam'ın Güneybatısını Bombaladı

İsrail, Şam'ın güneybatısındaki eski ordu kışlalarına saldırı düzenledi.

İsrail Şam'ın Güneybatısını Bombaladı
İsrail zaman zaman saldırılarını sürdürdüğü Suriye’de yine Şam’ı vurdu.

Suriye ordusundan iki kaynak ve devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam’ın güneybatısında bulunan eski ordu kışlalarına saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, son 24 saatte ikinci kez Suriye’ye saldırı düzenledi. Suriye ordusundan iki kaynak ve devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam’ın güneybatısındaki El-Kisve’de bulunan eski ordu kışlalarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

El-Kisve, devrik lider Beşar Esad döneminde İran yanlısı milisler tarafından kullanılan en önemli askeri üsler arasında yer alıyordu. İsrail’in dün Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

İsrail Suriye
