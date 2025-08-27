Rusya Kritik Bölgeye Girdi! Savaş Yeni Aşamaya Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Dnipropetrovsk bölgesine girdiğini açıkladı. Ukraynalı yetkililer, bölgede çatışmaların yoğunlaştığını ve bazı köylerde şiddetli muharebelerin sürdüğünü duyurdu. Rus basını ise saldırıların "yeni bir aşamaya geçtiğini" öne sürdü.

Dnipro Operasyonel Stratejik Birlik Grubu’ndan Viktor Trehubov, Rus güçlerinin bölgede üs kurmaya çalıştığını belirterek, bunun şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı harekât olduğunu söyledi. Trehubov, bazı bölgelerde Rus birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu da ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporizke köyüne girdiğini iddia eden bir görüntü yayınladı

UKRAYNA İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, DeepState adlı Ukrayna haritalama projesi, Zaporizke ve Novohryhorivka köylerinin işgal edildiğini iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise bu iddiaları reddederek, Zaporizke’nin kontrolünün kendilerinde olduğunu, Novohryhorivka çevresinde ise çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

UKRAYNA'NIN BÜYÜK SANAYİ MERKEZİ

Dnipropetrovsk, savaş öncesi 3 milyondan fazla nüfusuyla Ukrayna’nın ikinci büyük sanayi merkezi olarak biliniyor. Bölge, ağır sanayi üretimiyle öne çıkarken, Donetsk ve Luhansk’tan sonra ülkenin en kritik ekonomik noktalarından biri olarak görülüyor. Bölgenin düşmesi halinde Rusya’nın Kiev ve batı Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırabileceği değerlendiriliyor.

'YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ'

Rusya Savunma Bakanlığı, bazı köylerde kontrol sağlandığını öne sürse de Ukrayna tarafı bunu doğrulamıyor. Ukrayna ordusu, ağır kayıplara rağmen direnişin sürdüğünü ve Rusya’nın ilerleyişinin yavaşlatıldığını bildiriyor. Rus basını ise Donetsk’te elde edilen kazanımların ardından Dnipropetrovsk’ta da yeni bir aşamaya geçildiğini iddia ediyor.

