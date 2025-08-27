Gazze'de Kıtlıktan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yine Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle ortaya çıkan kıtlık, insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti. Bu kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 119’u çocuk olmak üzere toplam 313’e yükseldi.

Gazze’de İsrail saldırılarının yarattığı açlık krizi

500 BİN KİŞİYİ BEKLEYEN TEHLİKE

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

Rapora göre, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 500 bin kişi açlık, akut yetersiz beslenme ve ölümle karşı karşıya. Raporda, kıtlığın tamamen insan kaynaklı olduğu vurgulanırken, İsrail'in yardım girişlerine uyguladığı kısıtlamalar ve altyapının çökmesi krizin temel nedenleri olarak gösteriliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in 9 Ekim 2023’te Gazze’ye tam abluka uygulayacağını duyurmasının ardından gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme girişleri büyük ölçüde engellendi. Yardım kuruluşları, yüzlerce yardım kamyonunun sınırda bekletildiğini ve dağıtım noktalarında şiddet olaylarının yaşandığını bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer yardım kuruluşları, acil insani yardımın engelsiz bir şekilde Gazze’ye ulaşması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze’deki sağlık sistemi de çökmüş durumda; hastaneler, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle tedavi gören çocukların sayısındaki artışla başa çıkamıyor. Doktorlar, özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda ciddi yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını, bu durumun ölümcül hastalıklarla birleştiğinde yaşamı tehdit ettiğini belirtiyor.

ACİL EYLEM ÇAĞRILARI

Uluslararası toplum, Gazze’deki krize çözüm bulmak için acil eylem çağrılarını yinelerken, İsrail yönetimi kıtlık iddialarını reddediyor ve yardım dağıtımındaki sorunlardan Hamas’ı sorumlu tutuyor. Ancak, BM ve insan hakları örgütleri, İsrail’in yardım girişlerini sistematik olarak engellediğini ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Gazze’deki insani felaket, çocukların ve savunmasız grupların hayatını tehdit etmeye devam ederken, uluslararası kamuoyunda ateşkes ve yardım erişimi talepleri giderek yükseliyor.

Kaynak: AA