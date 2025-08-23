İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!

İsrail’in Gazze'de aylardır sürdürdüğü abluka açlıktan ölümlerin sayısını artırıyor. 2 aylık bir bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in ağır saldırılar ve ablukayla adeta yaşanmaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nde, bir bebek daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentteki sağlık yönetiminin verdiği bilgiye göre, Han Yunus’un doğusundaki zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Ebu Mesud ailesinin 2 aylık bebekleri Rasil Ebu Mesud açlıktan öldü.

İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu! - Resim : 1

YAKLAŞIK 300 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail’in temel gıda, ilaç ve insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de özellikle bebekler ve çocuklar ölümün eşiğinde yaşıyor. Rasil, yetersiz beslenme ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle yaşamını yitiren yaklaşık 300 kişiden biri.

Gazze yönetimi, İsrail'in kıtlığı bir 'silah' olarak kullandığını ifade ediyor.

Gazze'de Abluka Sürüyor! Açlık 2’si Çocuk 7 Can Daha AldıGazze'de Abluka Sürüyor! Açlık 2’si Çocuk 7 Can Daha AldıDünya

Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes TalimatıGazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes TalimatıDünya

Birleşmiş Milletler Duyurdu! Gazze'de Kıtlık İlan EdildiBirleşmiş Milletler Duyurdu! Gazze'de Kıtlık İlan EdildiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Açlık Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler
Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar
Husiler'den Tel Aviv'e Füze Yağmuru! Husiler'den Tel Aviv'e Füze Yağmuru!
Hollanda'da İsrail Çatlağı... Dışişleri Bakanı İstifa Etti! Hollanda'da İsrail Çatlağı... Dışişleri Bakanı İstifa Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
4 İldeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı 4 İldeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu! İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda