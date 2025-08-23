İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in ağır saldırılar ve ablukayla adeta yaşanmaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nde, bir bebek daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentteki sağlık yönetiminin verdiği bilgiye göre, Han Yunus’un doğusundaki zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Ebu Mesud ailesinin 2 aylık bebekleri Rasil Ebu Mesud açlıktan öldü.

YAKLAŞIK 300 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail’in temel gıda, ilaç ve insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de özellikle bebekler ve çocuklar ölümün eşiğinde yaşıyor. Rasil, yetersiz beslenme ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle yaşamını yitiren yaklaşık 300 kişiden biri.

Gazze yönetimi, İsrail'in kıtlığı bir 'silah' olarak kullandığını ifade ediyor.

Kaynak: AA