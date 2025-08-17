Gazze'de Abluka Sürüyor! Açlık 2’si Çocuk 7 Can Daha Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki açlık krizine ilişkin son verileri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, İsrail'in süregelen saldırıları ve uyguladığı ağır abluka nedeniyle bölgede gıda krizinin daha da derinleştiği, bu durumun yeni can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Son 24 saat içinde, 2'si çocuk olmak üzere 7 Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık kaynaklı ölü sayısının 110’u çocuk olmak üzere 258’e ulaştığı aktarıldı.

GAZZE’DE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZ

İsrail’in yoğun saldırıları ve insani yardımların girişine izin vermemesi sonucu Gazze Şeridi ciddi bir insani krizle karşı karşıya. Gıda, su, ilaç, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelere erişimin büyük ölçüde kısıtlandığı bölgede açlık geniş kitleleri etkiliyor.

Özellikle çocukların ağır etkilendiği bu kriz ortamında, hem yerel hem de uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in açlık ve susuzluğu bir savaş aracı olarak kullandığına dikkat çekiyor.

İsrail'in saldırıları sonucunda sivil altyapının neredeyse tamamı yok olmuş durumda. Gazze’nin yaklaşık yüzde 88’i yıkılırken, zorla yerinden edilen siviller tekrar tekrar hedef alınıyor. 2,3 milyonluk nüfusa sahip bölgede, yaklaşık 2 milyon kişinin evlerinden edildiği bildiriliyor.

Yerlerinden edilen insanlar, çoğu zaman çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı ortamlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun ise bu sivil yerleşimleri ve barınma alanlarını düzenli olarak hedef aldığı, saldırıların neredeyse günlük hale geldiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA