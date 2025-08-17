İsrail Yine Hastane Bahçesine Sığınanları Vurdu: 23 Ölü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği ağır saldırılar devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırıda hastane bahçesine sığınan Filistinlilerin hedef alındığını aktardı.

SALDIRIDAN KAÇANLARIN SIĞINAĞIYDI

Hastane bahçesi ve avlusunun, İsrail'in yoğun saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, saldırıların özellikle hastane bahçesinde bekleyen sivilleri hedef aldığını vurguladı.

İsrail Yine Hastane Bahçesine Sığınanları Vurdu: 23 Ölü! - Resim : 1

YARDIM BEKLEYENLER DE VURULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Refah'ın batısında, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

