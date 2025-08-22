Husiler'den Tel Aviv'e Füze Yağmuru!

İsrail, Husiler'in yüzlerce füze fırlattığını duyurdu. Bunun ardından İsrail hava trafiğini kapattı.

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Tel Aviv'e yüzlerce füze fırlattığını duyurdu.

Bunun ardından İsrail hava trafiğini kapatırken, Yemen'den ateşlenen füzeler, Batı Şeria semalarında görüntülendi. Füze saldırısı sonrası, İsrail'de siren sesleri duyuldu. Füzelerin isabet edip etmediğine ilişkin henüz bilgi yok.

İLK DEĞİL

Husiler, Gazze'ye başlayan saldırılardan bu yana zaman zaman İsrail'e füzelerle saldırıyor.

Geçtiğimiz aylarda İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havaalanı'na ve sahil şehri Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlemişti.

ABD de Husilere yönelik yaklaşık 1.5 ay saldırılar düzenlemiş; ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin gemilere saldırmayacağını ifade ederek, saldırıların durdurulması talimatı vermişti. Husiler, İsrail ile bağlantısı bulunan gemilere Aden Körfezi civarında saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: T24

