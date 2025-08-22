Hollanda'da İsrail Çatlağı... Dışişleri Bakanı İstifa Etti!

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, İsrail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti. Veldkamp, kabineden bu konuda baskı gördüğünü ifade etti.

Hollanda'da geçici koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti.

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." dedi.

'DEĞİŞECEĞİNE GÜVENİM YOK'

Kabinedeki diğer bakanlardan ve partilerden gördüğü baskının görevini yapmasına imkan vermediğini düşündüğünü aktaran Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım" ifadelerini kullandı.

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı bulunuyor.

Kaynak: AA

