Yüz binlerce kişi tarafından kullanılan bir VPN uygulamasının, kullanıcıların tarayıcı ekran görüntülerini habersizce çekip yurt dışına aktardığı ortaya çıktı. Uzmanlar, cihazların parmak izini ve konum bilgilerini de toplayan bu uygulamaya karşı uyardı.

Telefonunda Bu Uygulamayı Bulunduranlar Yandı! Her Adımınız Kaydedilmiş
Siber güvenlik firması Koi Security, Google Chrome Web Mağazası’nda 100 binden fazla kez indirilen ve "Gizliliğinizi koruyun" sloganıyla öne çıkan FreeVPN.One adlı eklentinin, kullanıcıların güvenliğini ciddi biçimde ihlal ettiğini tespit etti.

Araştırmaya göre, doğrulanmış rozet taşıyan bu VPN eklentisi, kullanıcıların tarayıcı ekran görüntülerini habersizce alarak yurt dışındaki bir sunucuya aktarıyor.

'GÖZETİMİN ÇARPICI ÖRNEĞİ'

Koi Security araştırmacısı Lotan Sery, eklentinin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini vurgulayarak, “FreeVPN.One, gizlilik söyleminin nasıl bir gözetim aracına dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği” dedi.

Eklentinin, her sayfa yüklendikten yaklaşık bir saniye sonra chrome.tabs.captureVisibleTab() komutu aracılığıyla ekran görüntüsü aldığı ve bunları kullanıcıya ait tanımlayıcılarla birlikte geliştiriciye ait 'aitd[.]one' adlı sunucuya gönderdiği tespit edildi. Başlangıçta veriler şifresiz olarak aktarılırken, 25 Temmuz 2025’te yayımlanan 'v3.1.4' sürümüyle birlikte bu veriler şifrelenerek gönderilmeye başlandı. Böylece tespitin zorlaştırıldığı bildirildi.

PARMAK İZİNİ BİLE ALMIŞLAR

FreeVPN.One eklentisinin sadece ekran görüntüsü almakla kalmayıp, kullanıcıların cihaz parmak izini (device fingerprinting) çıkardığı ve konum verilerini de topladığı belirtildi. Bu tür bilgiler, kullanıcının cihazına özgü bir dijital kimlik oluşturmak amacıyla kullanılıyor ve takip için güçlü bir araç olarak biliniyor.

Eklenti geliştiricisi, iddiaları reddederek tüm işlevlerin Chrome politikalarına uygun olduğunu savundu. Şirket, ekran görüntülerinin yalnızca 'şüpheli alan adları' için alındığını ve tehdit analizi amacıyla geçici olarak işlendiğini ileri sürdü. Ancak Koi Security, bankacılık siteleri ve Google Sheets gibi güvenilir platformlardan da görüntülerin toplandığını belgeleyerek bu savunmayı geçersiz kıldı.

UZMANLAR UYARDI: DERHAL SİLİN!

Siber güvenlik uzmanları, bu eklentiyi yüklemiş kişilerin Chrome üzerinden erişim sağladıkları tüm hesapların şifrelerini değiştirmelerini ve eklentiyi derhal kaldırmalarını tavsiye etti. Ayrıca yalnızca bağımsız denetimlerden geçmiş, açık ve şeffaf gizlilik politikalarına sahip VPN sağlayıcılarının tercih edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Sözcü

