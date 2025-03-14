Putin ile ABD Arasında Kritik Görüşme!
Ukrayna ile ateşkesi görüşmek için Rusya'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili tutumu konusunda bilgi aldı. Putin genelde Trump ile aynı görüşe sahip ancak yapılması gereken çok iş var. Trump, gerekli bilgileri aldıktan sonra Putin ile telefonda görüşecek" denildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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