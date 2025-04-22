Papa'nın Odaları Mühürlendi, Balıkçı Yüzüğü İmha Edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dün sabah hayatını kaybetti. Ardından, Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu duyuruldu.

ŞAHSİ ODALARI MÜHÜRLENDİ

Papa'nın ölüm ilanı dün akşam saat 20.00 civarında yüksek sesle okundu. Cenaze işlemleri de tabuta konulmasıyla başladı. Bu süreçten sonra, Vatikan'da Papa'nın ölümünün ya da istifasının ardından bir sonraki Papa seçilene kadar geçiş sürecini yöneten 'Kamerlengo' (Papalık Makam Vekili) Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra, Papa'nın konutu ve Papalık Sarayı'ndaki şahsi odaları mühürledi.

BALIKÇI YÜZÜĞÜ İMHA EDİLDİ

Kamerlengo Kardinal Farrell'in denetiminde, Papa'nın mührü olan balıkçı yüzüğü imha edildi ve kilise hukuku gereği 'makamın boş olduğu' ilan edildi.

ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ

Papa Francis'in ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirilmişti.

VASİYETİ AÇIKLANMIŞTI

Papa Francis'in vasiyeti de duyurulmuştu. Papa'nın vasiyetinde İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na, "özel bir süsleme olmadan" gömülme isteği yer aldı. Ayrıca gömüleceği yere Latince Papalık adı "Franciscus" yazılacağı açıklandı.

VATİKAN'DA BİR İLK

Santa Maria Maggiore Bazilikası, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olarak biliniyor. Papa Francis'ten önce 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" gömülmüştü. Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak.

Öte yandan Papa Franciscus'un cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

Kaynak: DHA