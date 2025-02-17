Önce Deprem Şimdi Sel! Yunanistan Felaketleri Art Arda Yaşıyor

Haftalardır depremlerin art arda vurduğu Yunanistan'da şimdi de sel felaketi yaşandı. Kefalonya Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan olayda su seviyesi yer yer 2 metreye ulaşırken, halk botlarla kurtarıldı.

Önce Deprem Şimdi Sel! Yunanistan Felaketleri Art Arda Yaşıyor

Üç haftadan fazla zamandır Santorini Adası merkezinde yaşanan şiddetli depremler Ege Denizi'ni sarsmaya devam ederken, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde bulunan Kefalonya Adası'nda da şiddetli sağanak yağış bir felakete daha neden oldu.

Ada'nın güney kesiminde yaşanan sel felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar gördü. Özellikle Peratata bölgesinde su seviyesi yer yer 2 metreye ulaşırken, halk botlarla tahliye edildi.

Önce Deprem Şimdi Sel! Yunanistan Felaketleri Art Arda Yaşıyor - Resim : 1

'ACİL DURUM' İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Kefalonya Belediye Başkanı Theofilos Mihalatos, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede "acil durum" ilan edilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Mihalatos, "Üç gündür durmaksızın mücadele ediyoruz. Yağış miktarı çok büyük. Yolları açık tutmaya çalışıyoruz, ordu da bize destek veriyor. En büyük sorun, tamamen sular altında kalan bir köyde yaşanıyor. Bu yüzden bazı sakinler için otellerde konaklama imkanı sağladık" dedi.

Önce Deprem Şimdi Sel! Yunanistan Felaketleri Art Arda Yaşıyor - Resim : 2

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Kaynak: AA

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