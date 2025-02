Gazze'de Can Kayıbı 48 Bin 284' Çıktı

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son açıklanan verilere göre, Gazze Şeridi’nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 9 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 284’e çıktı.

İsrail'in, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlalleri sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 16 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 9 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 284’e, yaralı sayısının da 111 bin 709’a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA