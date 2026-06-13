New York’ta Akılalmaz Olay: 71 Öğrenci Yeraltı Tünellerinde Kayboldu

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ABD'nin New York eyaletinde, filmleri aratmayacak cinsten gizemli ve tehlikeli bir olay yaşandı.

Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Monsey’deki Toras Emachu isimli Yahudi okulunda eğitim gören 71 kız öğrenci, çarşamba günü Hudson Nehri kıyısındaki Nyack kasabasında yer alan Memorial Park gezisi sırasında kayboldu.

DERE YATAĞINDAN KANALİZASYON TÜNELİNE

Okul gezisi sırasında bir dere yatağını takip eden 71 öğrencinin, bölgede yağmur sularını toplayan büyük bir drenaj tüneline girdikleri ve yeraltı tünellerinde kayboldukları açıklandı. Kalabalık kız öğrenci grubu, Memorial Park’ta devriye gezen bir polis memurunun Nyack kasabasındaki bir kanalizasyon kapağından çıkan genç kızları fark etmesi sayesinde bulundu.

800 METRE İLERLEYİP KANALİZASYON KAPAĞINDAN ÇIKTILAR

Yeraltı tünellerini keşfe çıktıkları söylenen genç kızların büyük kısmı, Main Street ile Franklin Street’in kesiştiği bölgede bulundu. Polis, grubun tamamının güvenli bir şekilde tespit edildiğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlerde genç kızların drenaj tünelinden sonra yaklaşık 800 metre boyunca yeraltı tünellerinde ilerledikleri ve yönlerini kaybedip kaybolmalarına rağmen kendi imkanlarıyla bir çıkış yolu bulmayı başardıkları belirtildi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Öğrencilerden biri olay yerinde tedavi edilirken, diğeri karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin bilgi sahibi olanlardan bilgi talebinde bulundu.

Kaynak: İHA