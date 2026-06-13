İran ve ABD Savaşı Bitiren İmzayı Atıyor: 'Barış Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet televizyonuna verdiği röportajda, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutabakat zaptına son şekli verildiğinde her iki tarafça kendi ülkelerinden dijital ortamda imzalanarak kamuoyuna duyurulacağını belirten Erakçi, imzanın ardından tarafların yeni bir savaş başlatmama taahhüdünde bulunacağını ifade etti.

60 GÜN SONRA İKİNCİ AŞAMA

Erakçi, nihai bir anlaşmaya varmak üzere nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacak ikinci aşama müzakerelerin ise 60 günlük bir süre içinde başlayacağını dile getirdi. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum konusuna da değinen Erakçi, Tahran yönetiminin uranyumun yalnızca İran toprakları içinde seyreltilmesini kabul edilebilir tek yol olarak gördüğünü vurguladı.

MUTABAKAT ZAPTINDA YER ALAN MADDELER

Olası mutabakat zaptının, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirecek hükümler içerdiğine dikkat çeken Erakçi, İsrail'in işgal altındaki bölgelerden çekilmesinin de metinde yer aldığını bildirdi.

Anlaşmadaki diğer temel konuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının tamamen kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması olduğunu aktaran Erakçi, boğazın yönetimine ilişkin de bilgi verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ DÖNEM

Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin savaş öncesi döneme dönmeyeceğini belirten Erakçi, İran'ın egemenliğini ve askeri varlığını koruyacağını, uluslararası hukuka uygun bir yasal sistemin kurulacağını kaydetti. Geçişler için doğrudan bir geçiş ücreti alınmayacağını belirten Erakçi, ancak hizmet bedeli alınmasının makul olacağını ifade etti.

'BARIŞ HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI'

İran’ın ardından bir tarihi açıklama da ara bulucu Pakistan’dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki tarihi barış anlaşmasının metninin eksiksiz olarak tamamlandığını ve üzerinde mutabık kalındığını resmen teyit etti.

Başbakan Şahbaz Şerif, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Pakistan'ın yoğun ara buluculuk çabaları sürerken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının tamamen farkındayız. Gürültüyü bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve üzerinde uzlaşılan metnine ulaşıldığını ve Pakistan'ın sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakın bir şekilde çalıştığını teyit edebiliriz. Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Kaynak: DHA