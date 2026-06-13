Filipinler'de 7,8'lik Yıkım: Ölü Sayısı Artıyor, 33 Kişi Kayıp

Filipinler’in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin bilançosu ağırlaşıyor. Sivil Savunma Bürosu, can kaybının 61’e ulaştığını, bin 200’den fazla kişinin yaralandığını ve onlarca kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

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Filipinler'de 7,8'lik Yıkım: Ölü Sayısı Artıyor, 33 Kişi Kayıp
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Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan Filipinler, son yılların en şiddetli sarsıntılarından birinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 8 Haziran'da Mindanao bölgesini vuran 7,8 büyüklüğündeki dev depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço netleşmeye başladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

GMA News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 61 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 1221 kişinin yaralandığı ve 33 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA

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