Törenler 4 Şehirde Günlerce Sürecek: Hamaney’in Defnedileceği Yer Belli Oldu

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin detayları belli oldu. Devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre törenler Tahran’da başlayıp Meşhed’de son bulacak.

Son Güncelleme:
Törenler 4 Şehirde Günlerce Sürecek: Hamaney’in Defnedileceği Yer Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran devlet televizyonu, şubat ayında düzenlenen askeri saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze merasimine ilişkin resmi programı kamuoyuna duyurdu. ABD ve İsrail'in düzenlediği operasyon sonrası yaşamını yitiren Hamaney için ülke genelinde geniş katılımlı törenler organize edilecek.

TÖRENLERİN İLK DURAĞI BAŞKENT TAHRAN

Açıklanan takvime göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Başkentteki yoğun katılımın ardından saygı duruşu ve merasimler şöyle devam edecek:

  • 6 Temmuz: Tahran'da ikinci bir resmi tören daha düzenlenecek.
  • 7 Temmuz: Cenaze, ülkenin dini merkezlerinden biri olan Kum kentine nakledilerek burada tören yapılacak.
  • 9 Temmuz: Son tören Meşhed kentinde gerçekleştirilecek.


İMAM RIZA TÜRBESİ’NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Merasimlerin tamamlanmasının ardından Ali Hamaney’in naaşı, 9 Temmuz günü Meşhed kentindeki dünyaca ünlü İmam Rıza Türbesi'nin içinde, kendisi için özel olarak hazırlanan anıt alanda toprağa verilecek.

İran makamları, törenler süresince hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir diplomatik ve sivil katılım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Hamaney
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İran ve ABD Savaşı Bitiren İmzayı Atıyor: 'Barış Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı' İran ve ABD Savaşı Bitiren İmzayı Atıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Tahran’dan Barış İddialarına Fren: 'Yarın İmza Yok!' Tahran’dan Barış İddialarına Fren
ÇOK OKUNANLAR
Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi: Kredi Kartlarını Otomatik Yazılımla Patlatacaklardı Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi
12. Yargı Paketiyle Duruşma Sürelerine 3 Ay Sınırı Getirildi 12. Yargı Paketiyle Duruşma Sürelerine 3 Ay Sınırı