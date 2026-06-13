Törenler 4 Şehirde Günlerce Sürecek: Hamaney’in Defnedileceği Yer Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran devlet televizyonu, şubat ayında düzenlenen askeri saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze merasimine ilişkin resmi programı kamuoyuna duyurdu. ABD ve İsrail'in düzenlediği operasyon sonrası yaşamını yitiren Hamaney için ülke genelinde geniş katılımlı törenler organize edilecek.

TÖRENLERİN İLK DURAĞI BAŞKENT TAHRAN

Açıklanan takvime göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Başkentteki yoğun katılımın ardından saygı duruşu ve merasimler şöyle devam edecek:

6 Temmuz: Tahran'da ikinci bir resmi tören daha düzenlenecek.

7 Temmuz: Cenaze, ülkenin dini merkezlerinden biri olan Kum kentine nakledilerek burada tören yapılacak.

9 Temmuz: Son tören Meşhed kentinde gerçekleştirilecek.



İMAM RIZA TÜRBESİ’NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Merasimlerin tamamlanmasının ardından Ali Hamaney’in naaşı, 9 Temmuz günü Meşhed kentindeki dünyaca ünlü İmam Rıza Türbesi'nin içinde, kendisi için özel olarak hazırlanan anıt alanda toprağa verilecek.

İran makamları, törenler süresince hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir diplomatik ve sivil katılım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA