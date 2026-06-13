Tahran’dan Barış İddialarına Fren: 'Yarın İmza Yok!'

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ABD ile İran arasında Orta Doğu'daki tüm cepheleri kapatacak tarihi barış anlaşmasında artık son saatlere girildi. Sürecin başından bu yana mekik diplomasisi yürüten baş arabulucu Pakistan, küresel piyasaları ve enerji hatlarını rahatlatacak tarihi imzalar için net bir takvim verdi.

TARİHİ İMZAYA SON 24 SAAT

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Anlaşmaya barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde (anlaşmanın) nihayete erdirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti.

ABD, İRAN VE BÖLGE ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR

Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

TAHRAN'DAN YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı ise yarın herhangi bir imza atılmayacağını duyurdu. Süreç hakkında konuşan İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, "Beklememiz gerek" dedi. Karşı tarafın politikalarını eleştiren sözcü, şu uyarılarda bulundu:

"ABD'nin tutumu istikrarsız ve değişkendir. Bu nedenle temkinli davranmak zorundayız. Yarın herhangi bir anlaşma imzalanmayacak."

Kaynak: AA