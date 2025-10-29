Netanyahu'nun Talimatıyla... Gazze'de 52’si Çocuk, 109 Can Kaybı!

Gazze’de ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusu, Netanyahu’nun emriyle yeniden saldırıya geçti. Saldırılarda 52’si çocuk olmak üzere 109 Filistinli hayatını kaybetti.

Netanyahu'nun Talimatıyla... Gazze'de 52’si Çocuk, 109 Can Kaybı!
Gazze'deki ateşkes, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla bir kez daha bozuldu. Gazze hükümetinin açıklamasına göre, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği bombardımanlarda siviller doğrudan hedef alındı. Açıklamada, "İsrail, Gazze’de işlediği suçların üstünü örtmek için uydurma gerekçelerle ateşkesi ihlal etti" denildi.

'DERHAL HAREKETE GEÇİN'

Hükümet, İsrail’in paylaştığı 'Hamas mensubu' listelerinde yanlış, uydurma ve hayatta olan kişilerin isimlerinin yer aldığını belirterek, "Bu saldırılar tamamen sivilleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Gazze’deki yetkililer, bombardımanlarda hayatını kaybedenler arasında 4 yaşlı ve 7 engelli sivilin de bulunduğunu açıkladı. Hükümet, uluslararası topluma ve ateşkese garantör ülkelere çağrıda bulunarak, "İsrail’in saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesini sağlamak için derhal harekete geçin" mesajı verdi.

Kaynak: AA

Gazze İsrail
