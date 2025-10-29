Hollanda'da Genel Seçim Heyecanı Başladı

Hollanda'da düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı. Seçimde 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin haftalar, hatta aylar sürmesi öngörülüyor.

Hollanda'da yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'e (TSİ 23.00) kadar sürecek. Genel seçimde 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Türk kökenli 34 adayın da yer aldığı seçimlerde hiçbir partinin, tek başına hükümet kurmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşması öngörülmüyor.

Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor. Hollanda medyası, oy verme işlemi bittikten sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 7 Kasım'da açıklanacak.

AYLAR SÜREBİLİR

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet, 2023'te 223 günde ve 2021'deki seçimin ardından 229 gün sonra kurulmuştu.

Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

HOLLANDA'DA HÜKÜMET KRİZİ

Hollanda'da Temmuz 2024'te göreve başlayan dörtlü koalisyon hükümeti, aşırı sağcı PVV partisinin göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetten çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran'da düşmüştü.

Ağustos ayında İsrail'e yönelik daha sert tedbirler alınamaması nedeniyle NSC partisinin de hükümetten çekilmesiyle koalisyonu şu an sadece VVD ve BBB partileri sürdürüyor.

Ülkede son 4 hükümetin tamamı göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle erken genel seçime gitmiş olup, Hollanda kısa süreli hükümetler ve sık seçimler döneminden geçiyor.

