NYT'de Filistin Depremi! Yüzlerce Yazar...

New York Times (NYT) gazetesinde Filistin haberlerine ilişkin taraflı tutum krizi derinleşti. Gazetenin 'Görüş' (Opinion) bölümünde yazan 300’ü aşkın yazar, akademisyen ve entelektüel, yazılarını bu tutum gerekçesiyle durdurduklarını açıkladı. Yazarların imzasını taşıyan açıklamada, NYT’nin, İsrailli yetkililerin yalanlarını tekrar ettiği, Filistinlilerin sesini bastırdığı ve muhabirlerine ‘katliam’ ya da ‘işgal edilmiş toprak’ gibi terimleri kullanmamaları yönünde talimat verdiği belirtildi.

3 ŞART SUNULDU

Yazarlar, gazetenin şu 3 şartı yerine getirmesini talep etti:

* Filistin haberlerinde önyargıların giderilmesi ve yeni editoryal standartların oluşturulmas.

* 'Sözsüz Çığlıklar' adlı tartışmalı haberin geri çekilmesi.

* NYT Yayın Kurulu’nun ABD’ye İsrail’e silah ambargosu çağrısı yapması.

'MEDYA DA SAVAŞ MAKİNESİNİN PARÇASIDIR'

Açıklamanın devamında, "Batı’nın sorumluluğu, suç ortağı kurumları sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır" denildi. Bu karar, Amerikan basın tarihinde büyük bir yayın kuruluşuna karşı en geniş çaplı etik protestolardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA