NATO Zirvesi Sonrası Tel Aviv’de F-35 Alarmı: İsrailli Bakan Gizli Girişimleri İtiraf Etti

Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye’ye F-35 yeşil ışığı yakması Tel Aviv’i alarma geçirdi. İsrailli Bakan Smotrich, satışı durdurmak için Beyaz Saray nezdinde perde arkası lobi yaptıklarını itiraf etti.

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NATO Zirvesi Sonrası Tel Aviv’de F-35 Alarmı: İsrailli Bakan Gizli Girişimleri İtiraf Etti
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Ankara’da dünya liderlerini bir araya getiren 36. NATO Liderler Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönebileceğine dair verdiği olumlu sinyaller İsrail hükümetinde kriz çıkardı.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini söyledi.

'ERDOĞAN'IN OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRMESİNE İZİN VERİLEMEZ'

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir" iddiasında da bulundu.

TEL AVİV’DE 'HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBOLACAK' KORKUSU

Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

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Kaynak: AA

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