Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı F-35 Çıkışı: 'Bizi İzlemeye Devam Edin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirve Toplantımızı başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.

KATKILARIMIZI SOMUTLAŞTIRDIK

Zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey’de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu artırılacak katkılarımızı da somutlaştırdık.

NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin ruhu çok açık tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun vurgusu bizim için önemliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum.

'NATO'NUN EN BÜYÜK ORDUSUNU SEVK VE İDARE EDİYORUZ'

Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. NATO’ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtada yer alan jeostratejik konumumuzu değil, 2 bin yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. Göz bebeğimiz olan TSK milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Halihazırda NATO’nun en büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz.

Türkiye ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren bir müttefik oldu. NATO’nun hareket ve misyonuyla ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı en fazla dikkate alan ülkesi olarak daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.

Zirve vesilesiyle Türkiye’yle birleşik krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya harcanan miktarlar önemlidir ancak gerçek caydırıcılığı 3 boyutlu derinlik (Üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim) oluşturur.

Yeni dönemde bu ittifakın en önemli sac ayağı bunlar olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur.

NATO birbirine bağlı ülkelerin değil birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Zirve kapsamında ev sahibi yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO’nun savunma sektörüyle daha sıkı iş birlikleri yapmasına dair Ankara Stratejisi müttefiklerce kabul edildi.

Terörizm NATO’ya yönelik 2 ana tehditten biridir.

Son zamanlardaki tüm zirvelerimizde bu hususta atılacak adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de müttefiklerin terörle mücadeleye ilişkin samimi bir dayanışma içinde olmaları gerektiğini bir kez daha vurguladık.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna’da 5’inci yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Savaş her ay on binlerce zaiyat verilen bir kıyım makinesine dönüştü. Türkiye olarak başından beri çözümü işaret ettik. Hem Putin hem Zelenskiy hem de müttefiklerimiz çok iyi biliyor. Bir kez daha şu çağrıyı yapıyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları tekrar bir araya getirmeye hazırız.

Bölgemizin ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya ihtiyacı var. Ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren başta Trump olmak üzere çok sayıda liderle görüş alışverişinde bulunduk. Çok sayıda ülke ile görüşmeler gerçekleştirdik.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları da yanıtladı.

(İsrail başbakanının ve Miçotakis’in Türkiye’ye F35 satmayın çıkışı) Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netenyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis’in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Miçotakis’in Yunanistan için aldığı savunma araçlarına neden bunları alıyorsun diye bir şey söylemedik.

(Trump F35 ile ilgili size ne söyledi? Türkiye’nin F35 alabilmesi için S-400’lerin sahipliğinde olmaması gerektiği konusunda nasıl adım atılacak?) Bizi izlemeye devam edin.

Kaynak: AA